Doları, altını, borsada parası olanlar dikkat! O tarih işaret edildi

Dolar, altın, hisse senetleri ve kripto para piyasalarının merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, 1 Mayıs Çarşamba günü duyurulacak. Piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olması beklenen bu kararla ilgili olarak, uzmanlar Fed'in ilk faiz indirimini gerçekleştireceği zaman konusunda tahmin yürütüyorlar. Mevcut beklentiler arasında, faiz indiriminin eylül ayında başlaması, bu yılın sonunda veya 2025 yılının ilk aylarında gerçekleşmesi öne çıkıyor.

Fed'in Faiz İndirimi Beklentileri

Rabobank'ın deneyimli stratejisti Philip Marey, ABD'nin mart ayı enflasyon verilerinin, Federal Rezerv'in (Fed) haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimalini ortadan kaldıran önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Marey, "Artık ilk faiz indirimini eylül ayında, ikinci faiz indirimini ise aralık ayında bekliyoruz" dedi ve şu anda Fed'den beklenen en olası adımın bilanço küçültme sürecinin yavaşlatılması olacağını belirtti.

Ayrıca, Marey Fed'in mayıs ayında bilanço küçültme oranını önemli ölçüde düşürebileceğine dikkat çekti.





Faiz İndirimi Beklentileri ve Döngüsü

Seçim sonuçlarına dair öngörülerde bulunan Marey, Donald Trump'ın kasım ayındaki başkanlık yarışında galip gelebileceğini ve bu durumun global ithalat vergileriyle ilişkili olarak enflasyon oranlarında artışa sebep olabileceğini ifade etti. Ayrıca, Marey'e göre, Fed'in 2025 yılında yapacağı iki faiz indiriminden sonra, faiz indirimi sürecini bir süreliğine askıya alabileceği öngörülüyor.

FWD Bonds'un baş ekonomisti Chris Rupkey ise, 2024 yılının ortalarına doğru enflasyonun temel göstergelerindeki aylık artışların azalabileceğini belirtti.

Fed Başkanı'nın Şeffaflık Arzusu ve Faiz İndirimi Tahminleri

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, faiz indirimlerinin gerçekleşebilmesi için enflasyonun düşüşünü teyit eden birden fazla rapora ihtiyaç duyabileceği ve bu durumun şeffaflık arzusunu yansıttığına dikkat çeken Rupkey, "Bu senaryoya göre, ilk faiz indirimini eylül ayında göreceğimizi düşünüyoruz. Bu, Fed'in ne kadar politik olduğuna dair bir test olacak çünkü Fed'in başkanlık seçiminden önce harekete geçtiğini hatırlamıyoruz." şeklinde konuştu.

ING Group'un uluslararası baş ekonomisti James Knightley ise, mevcut yüksek enflasyon oranları, ekonomideki canlılık ve güçlü istihdam sayılarının, piyasanın Fed'den beklediği faiz indirimlerini aralık ayına kadar erteleyebileceğini ifade etti. Knightley, "Eylül ayında faiz indirimi için hala fırsat görüyoruz" dedi ve Fed'in, enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda faiz oranlarını da yüksek tutma eğiliminde olabileceğini öne sürdü.