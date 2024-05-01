Sabun gibi köpüren kahvenin sırrı bundaymış! Ünlü kahveciler hep böyle yapıyor

Kapağını açar açmaz etrafa yayılan o büyüleyici koku ile herkesin ilgisini çeken kahve, köpüğü bol olduğunda lezzetiyle de fark yaratıyor. Samimi sohbetlerin aranan lezzeti Türk kahvesi, doğru pişirme teknikleriyle hem damaklarda hem de gözlerde iz bırakıyor. Peki, bu eşsiz köpüğün sırrı ne? İşte, unutulmaz bir Türk kahvesi deneyimi için köpük nasıl mükemmel hale getirilir!





Bol Köpüklü Kahve İçin Yeni Bir Yöntem!

Kahvenizi hazırlarken, pişirme sürecine küçük bir dokunuşla büyük bir fark yaratabilirsiniz. Bol köpüklü bir Türk kahvesi elde etmek için:



Türk kahvesini hazırlarken, cezveye bir parça buz atmanız önerilir.

Bu buz parçası, kahvenin kaynama ve demlenme evrelerini dengeler.

Kahvenin dokusunu daha yoğun ve lezzetini daha nazik kılan bu teknik, sadece bir parça buz ile mümkün.

Kahvenizin lezzetini ve kıvamını muhafaza etmek adına, yalnızca bir parça buz eklemek yeterli olacaktır.

İşte, bol köpüklü kahvenin basit ama etkili sırrı bu!