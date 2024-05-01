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15 Mayıs'ta işçi ve memura müjde! 31.350 TL ikramiye tek seferlik yatırılacak

İşçi ve memura promosyon müjdesi. 15 Mayıs'ta tek seferlik hesaplara aktarılacak

Yayın Tarihi: 01.05.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 13:59
15 Mayıs'ta işçi ve memura müjde! 31.350 TL ikramiye tek seferlik yatırılacak

2017 senesinden beri promosyon ödemeleri devam ediyor. Bankalar tarafından gerek çalışan gerekse de emekliye ödül mahiyetinde verilen promosyon ödemeleri ile alakalı gelişmeler gün gün kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. Hayat koşulları olumsuz seyri sebebiyle vatandaş maaş harici ek ödemelere çevrili araştırmasını sürdürürken promosyonlar en dikkat çeken ve bir anda en yüksek verilen karşılıksız ödeme olarak biliniyor. Emekli de, bazı çalışanlar da emekli promosyonlarından faydalanabiliyor. Eemkli promosyonunu alacağı bankayı kendi seçerken, belli bir sayının üzerinde çalışanı olan özel sektörler ya da kamu kurumları da ihale sonucu promosyon ödemesi yapacak olan bankayı belirliyor

TL

BELEDİYE PROMOSYONLARI

Seçim öncesinde belediyeler zam oranları ile kamuoyu gündeminde yer alırken, zam belirtleme görüşmelerinin sona ermesi sonrasında promosyonlar ile tekrardan gündeme çıkmış bulunuyor. Belirlenen vadedeki sözleşmesi dolan belediyeler bankalar ile düzenlenen ihale sonucunda maaş bankasını belirliyor. Buna karşılık olarak bankalar da çalışana hediye mahiyetinde ödemeler yapıyor. Bu ödemeler promosyon ödemesi olarak bilinirken, neredeyse 1 maaş ikramiye olarak sayılabiliyor. 

Sabah saatlerinde imza atılan bir promosyon ihalesinde kazanan bankanın İş Bankası olduğu belirtildi. Söz konusu belediye personeline İş Bankası tarafından 31,350 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Kırşehir Belediyesi yetkilileri tarafından ssoyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada kısa süre içerisinde ödemelerin tamamlanacağı belirtilmiş bulunuyor. 

15 Mayıs itibari ile başlayan sözleşmenin 14 Mayıs 2027'de sona ereceği belirtilirken, ödemeler Mayıs ayı maaşlarına istinaden hesaplara aktarılacak.

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