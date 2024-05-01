Bankkart Mayıs kampanyaları bir başka! Annelere özel 300 TL destek

Her ay avantajlı kampanyalarını sunan Ziraat Bankası Mayıs ayı kampanyalarını açıklamalaya başladı. Anneler günü olması sebebiyle artı kampanyalarını duyuran Ziraat Bnakası bu avantajlardan bankkart kullanıcılarının faydalanacağını belirtti. 1 Mayıs'ta başlayan Anneler Günü kampanyasında 300 TL'ye kadar geri iade fırsatı başladı. Anneler Günü yaklaşırken, sevginizi en güzel şekilde göstermek için Bankkart'ın özel kampanyası tam size göre. 1 Mayıs'ta başlayan ve 14 Mayıs'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Bankkart ile yapılacak olan giyim, ozmetik, kuyum, saat, çiçekçi, küçük ev aletleri, güzellik/bakım merkezleri, kuaför gibi tüm alışverişlerin 1500 TL'yi geçmesi şartına 300 TL geri iade sağlanacak. Tek seferde 1500 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplamda 2 seferde ödenecek olan kampanyada 300 TL iade edilecek.





1-14 Mayıs 2024 tarihine kadar Bankkart Mobil'den veya bankkart.com.tr üzerinden kampanyaya dahil olabilme imkanı sağlanırken, SMS aracılığı ile de kampanyaya dahil olabiliniyor. Bankkart POS üzerinden tamalanacak olan alışverişlerin geçerli olacağı kampanyada gün içerisindeki bir çok işlemden sadece ilki kampanyaya dahil edilecek.

Hak sahibi olunan 300 TL'ye varan bankkart lira için belli bir tarihin belirtilmediği kampanyada anında hesaplara aktarılacağı biliniyor. Peşin ve taksitli işlemler için geçerli olan kampanyadan en fazla kazanılacak olan tutar 300 TL olarak açıklanırken, sektör fark etmeksizin her alışverişlerde kullanılabiliyor. Kazanılan Bankkart liraların nakit olarak çekilemyeceğini belirten banka, alışverişlerde indirim olarak kullanılabileceğini belirtti. Katılım için kampanyaya önceden kayıt olmak gerekmektedir.