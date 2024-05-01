Sürücülere müjde! Yakıt almak için bu geceyi bekleyin! 2.60 TL indirimli alacaksınız

Geçtiğimiz seneden bu yana akaryakıt fiyatları almış başını gidiyor. Geçtiğimiz sene ortalama 20 TL civarında olan akaryakıt fiyatları, döviz kurunun hareketliliği, küresel olaylar ve brent petrolda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle 1 senede iki katı zamlanırken, son zamanlarda petrol fiyatlarının stabil seyretmesi akaryakıt fiyatlarına da yansımış bulunuyor. Akaryakıt fiyatları sonbaharda seyreden durağanlığı, yeni yıl itibari ile yerini artışa burakmış iken Mart- Nisan sürecinde aynı düşüşün devam ettiği gözler önüne seriliyor. LPG fiyatları da doğalgaz zammı ve küresel olaylara eş zamanlı olarak paralel şekildekş hareketini sürdürüyor. Akaryakıta yapılan zamlar sonrasında LPG'li araç kullanımı bir hayli artmış iken, LPG güncel fiyatları araştırmaları da devam ediyor.





GECE YARISI LPG'YE İNDİRİM

Aracı LPG'li olan sürücüye son dakika müjdeli haber verildi. Otogazın (LPG) litre fiyatına yarın geceden itibaren indirim geleceği açıklanırken, Akaryakıt sektörü kaynakları bu iddiayı doğruladı. Gece yarısı itibari ile LPG'ye 1 lira 64 kuruşluk indirim uygulanacak.

LPG'ye yapılacak indirim sonrasında İstanbul'da 20,83 TL'ye gerileyecek olan LPG, Ankara'da 20,73 TL'ye ve İzmir'de ise 20,37 TL'den depolara girecek. Sektör kaynaklarından paylaşılan bilgiye göre; bu indirimle birlikte, LPG'nin son bir ayda 2 lira 60 kuruş düşüşe maruz kaldığı belirtildi.





BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI

Bayiler ve iller arasında değişkenlik gösteren LPG fiyatlarındaki gerilemenin devam edebileceği konusunda uzmanların hesaplamaları mevcut iken, söz konusu indirimden benzin ve motoronin etkilenmeyeceği belirtildi.

Uluslararası piyasalardaki fiyatlardaki gerilemeye bağlı olarak gerileme eğiliminde ilerleyen LPG fiyatları son indirim uygulaması bu gece yarısı itibari ilem pompalara yansıyacak. LPG'ye 1 lira 64 kuruşluk indirim yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak.