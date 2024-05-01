Bist 100
10.045,74 0%
DOLAR
32,47 0,26%
EURO
34,7 0,28%
ALTIN
2.382,98 0,62%

Sürücülere müjde! Yakıt almak için bu geceyi bekleyin! 2.60 TL indirimli alacaksınız

Sektörden indirim müjdeleri gelmeye devam ediyor. Gece yarısı itibari ile devreye girecek fiyat güncellemesi LPG'li aracı olanı ilgilendiriyor

Yayın Tarihi: 01.05.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 14:43
Sürücülere müjde! Yakıt almak için bu geceyi bekleyin! 2.60 TL indirimli alacaksınız

Geçtiğimiz seneden bu yana akaryakıt fiyatları almış başını gidiyor. Geçtiğimiz sene ortalama 20 TL civarında olan akaryakıt fiyatları, döviz kurunun hareketliliği, küresel olaylar ve brent petrolda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle 1 senede iki katı zamlanırken, son zamanlarda petrol fiyatlarının stabil seyretmesi akaryakıt fiyatlarına da yansımış bulunuyor. Akaryakıt fiyatları sonbaharda seyreden durağanlığı, yeni yıl itibari ile yerini artışa burakmış iken Mart- Nisan sürecinde aynı düşüşün devam ettiği gözler önüne seriliyor. LPG fiyatları da doğalgaz zammı ve küresel olaylara eş zamanlı olarak paralel şekildekş hareketini sürdürüyor. Akaryakıta yapılan zamlar sonrasında LPG'li araç kullanımı bir hayli artmış iken, LPG güncel fiyatları araştırmaları da devam ediyor. 

TL

GECE YARISI LPG'YE İNDİRİM

Aracı LPG'li olan sürücüye son dakika müjdeli haber verildi. Otogazın (LPG) litre fiyatına yarın geceden itibaren indirim geleceği açıklanırken, Akaryakıt sektörü kaynakları bu iddiayı doğruladı. Gece yarısı itibari ile LPG'ye 1 lira 64 kuruşluk indirim uygulanacak.

 LPG'ye yapılacak indirim sonrasında İstanbul'da 20,83 TL'ye gerileyecek olan LPG, Ankara'da 20,73 TL'ye ve İzmir'de ise 20,37 TL'den depolara girecek. Sektör kaynaklarından paylaşılan bilgiye göre; bu indirimle birlikte, LPG'nin son bir ayda 2 lira 60 kuruş düşüşe maruz kaldığı belirtildi. 

tll

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI

Bayiler ve iller arasında değişkenlik gösteren LPG fiyatlarındaki gerilemenin devam edebileceği konusunda uzmanların hesaplamaları mevcut iken, söz konusu indirimden benzin ve motoronin etkilenmeyeceği belirtildi. 

Uluslararası piyasalardaki fiyatlardaki gerilemeye bağlı olarak gerileme eğiliminde ilerleyen LPG fiyatları son indirim uygulaması bu gece yarısı itibari ilem pompalara yansıyacak.  LPG'ye 1 lira 64 kuruşluk indirim yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak. 

İLGİLİ HABERLER

15 Mayıs'ta işçi ve memura müjde! 31.350 TL ikramiye tek seferlik yatırılacak

Bankkart Mayıs kampanyaları bir başka! Annelere özel 300 TL destek

Doları, altını, borsada parası olanlar dikkat! O tarih işaret edildi

18-40 yaş arası ehliyeti olanlar dikkat! Sadece saatler kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor

Sürücülere müjde! Yakıt almak için bu geceyi bekleyin! 2.60 TL indirimli alacaksınız

Sabun gibi köpüren kahvenin sırrı bundaymış! Ünlü kahveciler hep böyle yapıyor

15 Mayıs'ta işçi ve memura müjde! 31.350 TL ikramiye tek seferlik yatırılacak

Doları, altını, borsada parası olanlar dikkat! O tarih işaret edildi

Bankkart Mayıs kampanyaları bir başka! Annelere özel 300 TL destek

En negatif 4 burç açıklandı! Onlarla yaşayan sinir stres sahibi oluyor

Cebinde İstanbulkart taşıyanlara müjde! Yüzde 50 indirim fırsatı açıklandı

18-40 yaş arası ehliyeti olanlar dikkat! Sadece saatler kaldı

İki malzemeyi karıştırınca saç boyası oluyor! Kimyasal boyaları unutturan formül

Emeklinin cebinden artık tek kuruş çıkmayacak! Bugünden itibaren ücretsiz oldu

BOTAŞ'tan Mayıs revizesi geldi! Enflasyona inat rahat nefes alma vakti geldi