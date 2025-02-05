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Bakan Fidan: Orman Kanunu Hedefi ve Güçlülüğün Kullanımı Üzerine Yorumlar

Bakan Fidan, orman kanununa doğru adımlar atıldığını ve güçlülüğün kötüye kullanıldığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:01
Bakan Fidan: Orman Kanunu Hedefi ve Güçlülüğün Kullanımı Üzerine Yorumlar

Bakan Fidan'dan Orman Kanunu Açıklaması

Bakan Hakan Fidan, yaptığı açıklamada, "Dünyada bir orman kanununa doğru ilerlendiğini belirtirken, kimsenin diğerinin ihtiyacını düşünmeden 'Yapıyorum çünkü güçlüyüm' felsefesini uygulamaya koyduğunu görüyoruz" dedi.

Güçlülerin Etkisi Artıyor

Bakan Fidan, ormanların korunmasının önemine değinerek, güçlü ülkelerin kendi çıkarlarını ön planda tuttuğu bir dönemde, dünya genelinde adalet ve eşitlik kaygılarının artması gerektiğini vurguladı.

Bu açıklama, dünya genelinde iklim değişikliği ve çevresel sorunlarla mücadelede iş birliği eksikliğine dikkat çekiyor. Fidan, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, gelecekte sürdürülebilir bir çevre için adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

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