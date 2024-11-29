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Bakan Göktaş: 2024'te 50 Bin 630 Şehit Yakını Kamuda İstihdam Edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 8. Şehit Aileleri Buluşması'nda 50 bin 630 şehit yakını ve gazinin kamuda istihdam edileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:26
Bakan Göktaş: 2024'te 50 Bin 630 Şehit Yakını Kamuda İstihdam Edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan 8. Şehit Aileleri Buluşması'nda Önemli Açıklama

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 8. Şehit Aileleri Buluşması'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılında gerçekleştirecekleri atamalarla 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edileceğini bildirdi.

Şehitleri Rahmetle Andı

Bakan Göktaş, konuşmasında, ülkenin bekası ve milletin varlığı uğruna canlarını kahramanca ortaya koyan şehitleri rahmetle andı. Devletlerin geçmişinin büyük kırılma anlarıyla şekillendiğini vurgulayan Göktaş, bu zorlukların insanları ortak bir amaç etrafında birleştirdiğini ifade etti.

Şehit Yakınlarına Destekler:

Bakan Göktaş, şehitlerin ailelerine destek olmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: "Şehit ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam kalitelerini artırmak için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal desteklere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz."

Bakan Göktaş'tan Hava Yolu İmkanı

Hayata geçirilen yeni projelerle, 10 bin 548 kişiye, ulaşımda ücretsiz yararlanmaları için seyahat kartlarının teslim edildiğini ve AJET ile işbirliği yaparak hava yolu ulaşımında %50 indirim sağlandığını açıkladı. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ile birlikte şehit yakınlarına öncelikli randevu imkanı sağlayacak yeni çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları

Göktaş, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" ile çocukları, şehit yakınları ve gazilerle bir araya getirdiklerini belirterek bakanlık olarak hizmetlere büyük bir özveriyle devam edeceklerini duyurdu.

15 Temmuz'un Anlamı

Bakan Göktaş, 15 Temmuz'un vatana ihanet edenlere karşı kahraman milletin zaferi olarak nitelendirerek, "Bu, aziz milletin bu toprakları ebediyen vatan kılma kararlılığının en güçlü ifadesidir." dedi. Şehitlerin emanetlerini sahiplenmenin en büyük sorumluluk olduğunu belirten Göktaş, yeni projelerle şehit ailelerinin huzurlu bir yaşam sürmelerine destek olacaklarını belirtti.

Programda Kimler Vardı?

Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 4), Antalya'nın Kemer ilçesinde 15...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 4), Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 8. Şehit Aileleri Buluşması programına katıldı. Programda Vali Hulusi Şahin (sol 3), 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç (sağ 2), AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse (sağda), Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz (solda), AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin (sol 2) ile şehit yakınları yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 4), Antalya'nın Kemer ilçesinde 15...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 4), Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 8. Şehit Aileleri Buluşması programına katıldı. Programda Vali Hulusi Şahin (sol 3), 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç (sağ 2), AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse (sağda), Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz (solda), AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin (sol 2) ile şehit yakınları yer aldı.

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