Bakan Göktaş Aile ve Gençlik Fonu hakkında açıklama yaptı: Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aile ve Gençlik Fonu"na başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını duyurduğunu anımsatması üzerine Bakan Göktaş, başvuruların belirtilen tarihten itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının web sitesinden kabul edileceğini açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü şekilde kurulduğunu belirti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu hakkında bilgi verdi. Göktaş, fonun uluslararası kriterlere göre oluşturulduğunu ancak deprem bölgesindeki gençlere öncelik verildiğini söyledi. Göktaş, fonun hem evlenmek hem de proje geliştirmek isteyen gençlere faizsiz kredi desteği sağlayacağını duyurdu. Göktaş, fonun tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Programın ekonomik destek kısmıyla başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

AİLE VE GENÇLİK FONU İÇİN YAŞ SINIRI BELLİ OLDU

Aile ve Gençlik Fonu başvurusunda bulunacakların aklına takılan sorulardan biri de başvuru şartları arasında yaş sınırı olup olmadığıdır. Göktaş, başvuru koşullarında yaş sınırı olup olmadığına dair bir soruya, yaş sınırına ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda fondan faydalanmak isteyenlerin 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerektiği belirtildi. Bu sınır başvuru tarihi itibari ile dikkate alınacağı da belirtildi.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARINDA GELİR DURUMU DİKKATE ALINACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu hakkında bilgi verdi. Göktaş, fonun uluslararası kriterlere göre oluşturulduğunu ancak deprem bölgesindeki gençlere öncelik verildiğini söyledi. Göktaş, fonun hem evlenmek hem de proje geliştirmek isteyen gençlere faizsiz kredi desteği sağlayacağını duyurdu. Göktaş, fonun tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacağını belirtti.

Göktaş, fondan faydalanmak isteyenlerin gelir durumuna ilişkin bir kriterin olup olmadığına dair bir soruya, "Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi. Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi." şeklinde cevap verdi. Göktaş, fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kala başvurmaları gerektiğini belirterek, başvuruların titizlikle inceleneceğini ifade etti.

Göktaş, şartları sağlayanların fonun imkanlarından faydalanacağını belirtti. "Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." dedi.