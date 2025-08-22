Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda Artvin'e Destekler Hızlandırıldı

Bakan Göktaş Artvin'de: Aile Yılı'nda Destek ve Saha Çalışmaları Öne Çıkıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Artvin ziyaretinde Aile Yılı kapsamındaki çalışmaların hızlandığını ve kentte yapılacak saha çalışmalarıyla ihtiyaçların belirleneceğini duyurdu. Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, projelerin yerel şartlara uygun yürütüleceğini vurguladı.

Yatırımlar ve Bakanlık Destekleri

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde insan odaklı bir anlayışla 81 ilde vatandaş merkezli çalıştıklarını belirtti. Son 23 yılda Artvin'e yapılan yatırımların 208 milyar lira olduğunu, Bakanlık yatırım ve desteklerinin ise 3,4 milyar lirayı aştığını ifade etti.

Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler

Bakanlık olarak kentte çocuktan kadına, engelliden yaşlıya geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini söyleyen Göktaş, ihtiyaçları doğrudan hanelerde tespit ettiklerini aktardı. Üç aile ve destek merkeziyle kadınlar ve çocuklara yönelik çeşitli faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında Artvin'de 431 çocuk için ailelere destek sağlandığını, SED ile bugüne kadar kente 104 milyon lira kaynak aktarıldığını söyledi. Kuruluşlardaki 35 çocuk için bakım, eğitim ve rehberlik hizmeti sunuluyor.

Kadınlara mesleki ve girişimcilik eğitimleri verildiğini, 7 kadın kooperatifine ekonomik katkı sağlandığını belirten Göktaş, bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 82 engelli bireye, iki huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde ise 94 kişiye destek verildiğini kaydetti.

Evde bakım desteği ve hayırsever katkısı

Evde bakım yardımlarıyla engelli ve yaşlı vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, 2006'dan bu yana yürütülen politika kapsamında Artvin'de bu ay 1834 aileye evde bakım desteği sağlandığını, 2006'dan itibaren evde bakım yardımlarına toplam 821,7 milyon lira aktarıldığını aktardı.

Ayrıca bir hayırsever tarafından hibe edilen arsa üzerine Arhavi'de yakında bir yaşlı bakım merkezinin kazandırılacağını belirterek hayırsevere teşekkür etti.

Aile Yılı, doğum destekleri ve genç çiftlere yönelik fon

Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türkiye genelinde 8 bin 947 etkinlik düzenlendiğini, Artvin'de ise 91 ekonomik farkındalık çalışması yapıldığını söyledi. Doğum destek sistemiyle bugüne kadar 299 bin 421 annenin doğum yardımından yararlandığını, bunlardan 388'inin Artvinli olduğunu ve kente 3 milyon lira aktarıldığını bildirdi.

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin de bilgi veren Göktaş, fon için Türkiye genelinde 149 bin 419 genç çiftin başvurduğunu, Artvin'den 209 başvuru geldiğini belirtti ve genç çiftlere eğitim ile danışmanlık desteği verildiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye hedefi ve şehit-gazi aileleri

Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çeken Göktaş, şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti: 'Dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız.' Göktaş, Artvin'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceğini ve onlarla hasbihal edeceğini söyledi.

Ziyaret programı kapsamında AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştiren Göktaş, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nde şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Sonuç: Bakan Göktaş, Artvin'de Aile Yılı çerçevesinde yoğun saha ve proje çalışmalarını sürdürdüklerini, demografik dönüşüm ve yerel ihtiyaçlara yönelik destekleri artırdıklarını açıkladı.

