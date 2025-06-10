Bakan Göktaş Azerbaycan'da Öğrencilerle Buluştu: Kimlik ve Aile Değerleri Üzerine Vurgu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Göktaş, burada yaptığı konuşmada kimlik, aidiyet ve idealler üzerine önemli mesajlar verdi.

Bakan Göktaş, Belçika'da siyaset yaptığı dönemde, sözde Ermeni soykırımına dair bir belgenin imzalanmasını reddettiğini belirterek, "Böyle bir iftiranın milletimin sırtına yüklenmesini kabul edemezdim," ifadelerini kullandı. Bu sebeble partisi tarafından ihraç edildiğini de dile getiren Göktaş, kimliği için her zaman sağlam durduğunu vurguladı.

Azerbaycan'daki Hazar Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Kimlik, Aidiyet ve İdealler: Çok Kültürlü Bir Dünyada Değerlerinle Yol Almak" başlıklı bir sunum gerçekleştiren Göktaş, öğrencilere kendi deneyimlerinden yola çıkarak ilham verdi.

Göktaş, Belçika'da Müslüman Türk bir ailede büyüdüğünü ve eğitim hayatında farklı din ve kültürlerden arkadaşlarla bir araya geldiğini hatırlatarak, bu deneyimlerin kendisine toplumsal sorunlara duyarlılık kazandırdığını ifade etti. Eğitim yıllarında sosyal sorumluluk projelerine katkı sağladığını, ayrıca ilk Türk öğrenci derneğini kurarak toplumsal fayda için çalışmalar gerçekleştirdiklerini de aktardı.

Göktaş, meslek seçiminde karşılaştığı zorluklardan bahsederek, "Ümitsizliğe kapılmadan yeni yollar üzerinde düşünülmesi gerektiğini" vurguladı. Belçika vatandaşı olarak, ana vatanla sürekli bir bağ hissettiğini belirtti.

Sözlerine devam eden Göktaş, "Baskılara rağmen yılmadım ve hedeflerime odaklandım. Engellere aldırmadan yürümek, önyargılara karşı mücadele etmek başarıya giden yolun anahtarıdır," dedi.

Belçika'daki vekilliği sırasında tüm ayrımcılığa karşı durduğunu ifade eden Göktaş, bu deneyimlerin kendisini daha da güçlendirdiğini, ailesinin de her zaman destek olduğunu kaydetti.

Öğrencilere hitap eden Bakan Göktaş, "Nerede olursanız olun kimliğinizi unutmayın. Aile olmadan gelecek nesiller olamaz. Geçmişin değerlerine sahip çıkarak geleceğe ilerleyin," tavsiyesinde bulundu. Göktaş, sosyal medyanın aile yapısına zarar verdiğini belirterek, aile ve toplumsal bağların önemine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Hazar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Göktaş, öğrencilere "Kimlik, Aidiyet ve İdealler: Çok Kültürlü Bir Dünyada Değerlerinle Yol Almak" başlıklı sunum yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Hazar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Göktaş, öğrencilere "Kimlik, Aidiyet ve İdealler: Çok Kültürlü Bir Dünyada Değerlerinle Yol Almak" başlıklı sunum yaptı.