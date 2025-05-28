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Bakan Göktaş: ''Bir Millet Yaşlılarına Değer Verdiği Ölçüde Büyür''

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sinop'ta 3. Yaş Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 18:33
Bakan Göktaş: ''Bir Millet Yaşlılarına Değer Verdiği Ölçüde Büyür''

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Sinop'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sinop'ta düzenlenen 3. Yaş Üniversitesi mezuniyet töreninde önemli mesajlar verdi. "Bir millet yaşlılarına, büyüklerine verdiği değer ölçüsünde büyür ve yücelir," diyerek toplumun yaşlılara bakış açısının önemini vurguladı.

Öğrenmenin Yaşı Olmadığını Belirtti

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Göktaş, yaşlı bireylerin üniversiteye katılarak mezun olmasının, öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdiğini belirtti. Bu anlamlı projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederek, büyüklerin yaşam deneyimlerinin gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekti.

Aile Yılı ve Kuşaklar Arası İlişkiler

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, “Kuşakların aynı çatı altında yaşadığı, ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz,” dedi. Aile ve toplum yapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yaşlıların Sağlıklı ve Aktif Yaşamı için Desteklemeler

Yaşlıların sosyal hayata katılımlarının artırılması için projeler geliştirildiğini belirten Göktaş; “Sosyal hayata katılımlarını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için projeler geliştiriyoruz. Büyüklerimizin hayat tecrübelerini genç nesillere aktarmayı teşvik eden projeler hayata geçiriyoruz,” dedi.

3. Yaş Üniversitesi ve Toplumsal Dönüşüm

3. Yaş Üniversitesi'ni çok önemli bir proje olarak gören Göktaş, “Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip olan Sinop, sağlıklı yaşlanma politikasının örnek şehirlerinden biridir,” diye konuştu. Bakan Göktaş, tüm bireylerin hayatına dokunan politikalarla aileyi merkeze alan bir toplumsal dönüşüm sürecinin sürdüğünü belirtti.

Tören, Bakan Göktaş’ın mezun olan vatandaşlara belgelerini takdimiyle sona erdi. 3. Yaş Üniversitesi tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi ile etkinlik renkli anlarla tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sinop’ta, Sinop Üniversitesi tarafından 65 yaş üstü bireyler için açılan 3. Yaş Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı. Bakan Göktaş, burada bir konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sinop’ta, Sinop Üniversitesi tarafından 65 yaş üstü bireyler için açılan 3. Yaş Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı. Bakan Göktaş, burada bir konuşma yaptı.

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