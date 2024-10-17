Bakan Göktaş Kasımpaşa'da Gastronomi Atölyesi Açılışına Katıldı

Kasımpaşa'da Yeni Bir Projeyle Gelecek İnşa Ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruma altındaki kız çocuklarının meslek edinmelerine destek olmak amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde açılan Gastronomi Atölyesi'nin açılışında yer aldı.

1 Meslek 1 Gelecek Projesi

Bu atölye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tay Group'un işbirliğiyle gerçekleştirilen "1 Meslek 1 Gelecek" projesinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Proje, koruma altındaki kız çocuklarının topluma kazandırılmasını amaçlıyor.

Açılış Töreni ve Etkinlikler

Bakan Göktaş, açılışta, Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi Koruma Derneği Başkanı Nazire Öztunalı ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Göktaş, açılışın ardından önlük giyip eldiven takarak çocuklarla birlikte pide hamuru açtı. Pide fırına verilmeden önce, Göktaş zaman geçirerek çocuklarla sohbet etti.

Fırında pişirilen pideler, atölyede katılan misafirlere ve basın mensuplarına ikram edildi. Bu etkinlikte, hem eğlenceli anlar yaşandı hem de bolca öğrenme fırsatı sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan Gastronomi Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan Gastronomi Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan Gastronomi Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan Gastronomi Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan Gastronomi Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan Gastronomi Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan Gastronomi Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan Gastronomi Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.