Bakan Göktaş: Rize'ye İlk Etapta 4 Milyon Lira Kaynak

Bakan Göktaş'tan Rize için destek açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin yaptığı açıklamada bölgeye acil müdahale ve destek sağlandığını duyurdu.

İlk etapta 4 milyon lira ve sahada psikososyal destek

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız."

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şunları kaydetti:

"Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize."

Yetkililer, bölgedeki çalışmaları yakından takip ederek ihtiyaç sahiplerine öncelik verildiğini belirtiyor.