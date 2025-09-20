Bakan Göktaş: Rize'ye İlk Etapta 4 Milyon Lira Kaynak

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'deki sağanak için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıldığını ve psikososyal destek ekiplerinin sahada olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:28
Bakan Göktaş: Rize'ye İlk Etapta 4 Milyon Lira Kaynak

Bakan Göktaş'tan Rize için destek açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin yaptığı açıklamada bölgeye acil müdahale ve destek sağlandığını duyurdu.

İlk etapta 4 milyon lira ve sahada psikososyal destek

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız."

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şunları kaydetti:

"Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize."

Yetkililer, bölgedeki çalışmaları yakından takip ederek ihtiyaç sahiplerine öncelik verildiğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de DEPARKO Nakliye Deposunda Yangın Söndürüldü: 8 Kamyon, 2 Tır Zarar Gördü
2
Rize'de Sağanak: Bakan Uraloğlu ve Bakan Bak Sahada İnceleme Yaptı
3
Kültür Yolu Festivali: Kore Bohça Sergisi ve Hanbok Defilesi Ankara'da
4
Masal Savaşçıları: Ünlüler Özel Gereksinimli Çocuklarla Haliç'te
5
İsrail'in Gazze Saldırısı: Toplam 61 Ölü, Gazze Kentinde 51 Can Kaybı
6
Yılmaz'dan Özel'e Yanıt: Erdoğan-Trump Görüşmesi ve Türkiye-ABD Gündemi
7
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 32. Musa Anter Ödül Töreni'nde

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü