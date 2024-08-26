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Bakan Göktaş'tan Depremzede Vuslat Rana'ya Doğum Günü Sürprizi

Bakan Göktaş, 9 yaşındaki Vuslat Rana için pasta ve hediye gönderdi. Depremzede çocuğa jest büyük mutluluk yarattı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:56
Bakan Göktaş'tan Depremzede Vuslat Rana'ya Doğum Günü Sürprizi

Bakan Göktaş'tan Anlamlı Jest

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da deprem felaketi sonrasında enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Vuslat Rana Yaman'a doğum günü sürprizi yaptı.

Vuslat Rana'dan Sosyal Medya Daveti

Vuslat Rana, sosyal medya üzerinden Bakan Göktaş'ı doğum günü kutlamasına davet etti. Küçük kız, özel gününde bakanı yanındaki dostlarından biri olarak görmek istediğini ifade etti.

Göktaş’tan Sevgi Dolu Mesaj

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis programında bulunması nedeniyle doğum gününe katılamadı. Ancak bu durum, Vuslat Rana'nın sevinci için bir engel olmadı. Göktaş, küçük kız için özel olarak hazırlanan bir doğum günü pastası ve hediyeler gönderdi.

Yeni Yaşında Mutluluk Diledi

Gönderdiği hediyelerin yanında kişisel bir not ekleyen Bakan Göktaş, Vuslat Rana'ya yeni yaşında mutluluk, sağlık ve başarılar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 9...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 9 yaşındaki Vuslat Rana Yaman'a pasta ve hediye göndererek doğum gününü kutladı. Kutlamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici (sağ 4) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 9...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 9 yaşındaki Vuslat Rana Yaman'a pasta ve hediye göndererek doğum gününü kutladı. Kutlamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici (sağ 4) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 9...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 9 yaşındaki Vuslat Rana Yaman'a pasta ve hediye göndererek doğum gününü kutladı. Kutlamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici (sağ 4) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 9...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 9 yaşındaki Vuslat Rana Yaman'a pasta ve hediye göndererek doğum gününü kutladı. Kutlamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici (sağ 4) de yer aldı.

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