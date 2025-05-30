DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,57 0,1%
ALTIN
4.150,3 0,46%
BITCOIN
4.138.195,17 0,64%

Bakan Göktaş'tan Koruyucu Aile Farkındalık Programı'na Önemli Mesajlar

Bakan Göktaş, 'Gönül Elçileri Projesi' ile koruyucu aile hizmetlerinin önemine dikkat çekti. 2025'te İstanbul'daki aile sayısını %25 artırmayı hedefliyoruz.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 15:12
Bakan Göktaş'tan Koruyucu Aile Farkındalık Programı'na Önemli Mesajlar

Bakan Göktaş, Koruyucu Aile Farkındalık Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Programı"'nda yaptığı konuşmada, Gönül Elçileri Projesi kapsamında 10 bin 617 çocuğun 8 bin 876 aile tarafından desteklendiğini açıkladı. 2002 yılında sadece 515 çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu vurgulayan Göktaş, bu sayının günümüzde büyük bir artış gösterdiğini belirtti.

Koruyucu Ailelik Modeli ve Toplumsal Önemi

Her çocuğun sevgi dolu bir ailede büyümeyi hak ettiğini dile getiren Göktaş, "Koruyucu aile hizmeti, öz aileleriyle bir araya gelemeyen çocuklar için en önemli çözümlerden biridir" dedi. Bu projenin Emine Erdoğan Hanımefendi’nin desteğiyle hayata geçirildiğine dikkat çekti ve İstanbul'da 1164 ailenin 1282 çocuğa koruyucu ailelik yaptığını belirtti.

Bakan Göktaş, Gönül Elçileri Projesi’nin UNICEF tarafından umut vadeden bir proje olarak değerlendirildiğini ifade ederek, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda projenin tanıtıldığını kaydetti.

Akran Zorbalığına Dikkat Çekildi

Koruyucu aile sisteminin yaygınlaşmasında muhtarların kritik rol oynadığını söyleyen Göktaş, mahallelerdeki sorunların tespit edilmesinde muhtarların önemli katkılar sunacağını belirtti. Ayrıca, TÜİK verilerine göre 6 ile 17 yaş arasındaki çocukların yaklaşık %14'ünün akran zorbalığına maruz kaldığını bildirdi.

Okul, ev ve dijital dünyada güvenli alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, aile içi ilişkiler ve psikososyal destek konularında bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini açıkladı.

Son olarak, İstanbul'da 2025 yılı itibarıyla koruyucu aile sayısını %25 artırma hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Programı"nda konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Programı"nda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!
2
İzmir'de Grev: Sendikacılar Başkan ve Bürokratları Sorumlu Tutuyor
3
Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti
4
Bakan Göktaş'tan Koruyucu Aile Farkındalık Programı'na Önemli Mesajlar
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Yermak ile Görüştü
6
Samsun'da FETÖ Operasyonu: 14 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
7
Düzce'de Ambulansta Beklenen Mucize: 4 Günlük Bebek İstanbul'a Ulaştırıldı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu