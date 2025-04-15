Bakan Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Güler'den Önemli Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti." bilgisine yer verildi.

Kabulde Orgeneral Metin Gürak'ın da bulunduğu belirtilirken, görüşmenin detaylarına dair fotoğraflar da paylaşıldı.

Bu buluşma, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (ortada), Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i (solda) kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak (sağda) da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (ortada), Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i (solda) kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak (sağda) da yer aldı.