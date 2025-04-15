DOLAR
38,1 -0,12%
EURO
43,24 -0,01%
ALTIN
3.947,72 -0,54%
BITCOIN
3.263.226,23 -0,96%

Bakan Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Breuer'i Ankara'da ağırladı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:37
Bakan Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Güler'den Önemli Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti." bilgisine yer verildi.

Kabulde Orgeneral Metin Gürak'ın da bulunduğu belirtilirken, görüşmenin detaylarına dair fotoğraflar da paylaşıldı.

Bu buluşma, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (ortada), Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (ortada), Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i (solda) kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak (sağda) da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (ortada), Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (ortada), Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i (solda) kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak (sağda) da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Ocaklı: Yaş Çay Alım Fiyatı En Az 35 Lira Olmalı
2
Küresel İklim Değişikliği Meyve Bahçelerinde Rekolte Kaybına Yol Açıyor
3
Samsun Genç Girişim Zirvesi 120 Öğrenci ile Kapılarını Açtı
4
Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı
5
Fatih'te Cinayet Zanlısı 5 Şüpheli Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Şehit Yakını ve Gazi Destek Birimi Kuruldu
7
Ankara'da 'Benim Doğa Hikayem' Temalı Sergi Açıldı

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı