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Bakan Güler: Sarıkamış'ın Kahramanlığı, Bugünkü Gücümüzün Temelidir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde Türk ordusunun bugünkü gücünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:57
Bakan Güler: Sarıkamış'ın Kahramanlığı, Bugünkü Gücümüzün Temelidir

Milli Savunma Bakanı Güler'den Sarıkamış Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Gururla ifade etmeliyim ki bir asır önce türlü imkansızlıklarla mücadele eden ordumuz, bugün yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın Anlamı

Bakan Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 110 yıl önce canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını dile getirdi. Sarıkamış Harekatı'nın, vatan aşkı ile dolu Mehmetçiğin, tarihe geçen bir destanı olduğunu vurguladı.

Güler, o günkü mücadeledeki azmi ve fedakarlığı şöyle tanımladı: "Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin ve hüzünlü izler bırakan Sarıkamış Harekatı, asil Türk milletinin milli ve manevi değerlerini koruma konusundaki kararlılığının en açık göstergesidir."

Büyük Sorun ve Sorumluluk

Bakan Güler, vatanı koruma görevinin Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz kritik dönemde etkin bir savunma yapısına sahip olmak, bizler için bir tercih değil zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Güler, ayrıca Türk ordusunun uluslararası arenada sağladığı katkılara da dikkat çekti: "Sarıkamış ruhuyla görevlerini yerine getiren kahraman Türk askerimiz, terörle mücadelede etkin, uluslararası güvenlikteki katkılarıyla barış ve istikrarı sağlamakta."

Tarihten Günümüze Güçlü Türkiye Vurgusu

Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla aydınlık bir geleceğe emin adımlarla yüründüğünü belirterek, "Köklü tarihin sunduğu ilham ve ibretlerden hareketle, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstereceğiz" dedi.

Son olarak, Mete Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm devlet büyüklerini saygıyla andıklarını ifade etti ve tüm şehitlerimiz için rahmet, minnet dileğinde bulundu.

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