Bakan Işıkhan'dan Meslek Lisesi Mezunlarına 22 Bin TL Destek Müjdesi

Bakan Işıkhan'dan Meslek Lisesi Mezunlarına Destek Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meslek lisesi mezunlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Aktif İşgücü Programları sayesinde mezunların bilgi ve tecrübe kazanarak uzmanlaşmalarına yardımcı olduklarını vurguladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına katıldıkları programlarda bu harçlıkları yüzde 30 daha fazla ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalar geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, mezunları maddi açıdan desteklemek adına yeni çalışmaların yapılacağını açıkladı.