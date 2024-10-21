Bakan Işıkhan'dan Yenidoğan Soruşturmasına İlişkin Açıklama

Yenidoğan Soruşturması Hakkında Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Yenidoğan soruşturmasında yer alan hastanelerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ruhsat iptalleri sonucunda, özel hastanelerin ödemeleri durduruldu ve bazı hastanelerin kapatıldığı duyuruldu.

Sağlık Alanında Güvenlik Önlemleri

Bakan Işıkhan, özel hastanelerle ilgili alınan bu tedbirlerin, sağlık alanındaki güvenliği artırmak amacıyla yapıldığını vurguladı. Kriz anlarında hızlı ve etkili çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizen Işıkhan, durumu ciddiyetle ele aldıklarını ifade etti.

Yenidoğan ünitelerinde yaşanan olumsuz olayların ardından, Sağlık Bakanlığı batıl ruhsatlara karşı sert önlemler alıyor. Bu kapsamda, soruşturmaya dahil olan hastanelerin geleceği belirsizliğini koruyor.