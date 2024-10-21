DOLAR
34,23 0,65%
EURO
37,17 0,28%
ALTIN
3.007,06 -0,43%
BITCOIN
2.336.723,68 0,91%

Bakan Işıkhan'dan Yenidoğan Soruşturmasına İlişkin Açıklama

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin ödemelerini durdurdu ve ruhsat iptalleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:35
Bakan Işıkhan'dan Yenidoğan Soruşturmasına İlişkin Açıklama

Yenidoğan Soruşturması Hakkında Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Yenidoğan soruşturmasında yer alan hastanelerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ruhsat iptalleri sonucunda, özel hastanelerin ödemeleri durduruldu ve bazı hastanelerin kapatıldığı duyuruldu.

Sağlık Alanında Güvenlik Önlemleri

Bakan Işıkhan, özel hastanelerle ilgili alınan bu tedbirlerin, sağlık alanındaki güvenliği artırmak amacıyla yapıldığını vurguladı. Kriz anlarında hızlı ve etkili çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizen Işıkhan, durumu ciddiyetle ele aldıklarını ifade etti.

Yenidoğan ünitelerinde yaşanan olumsuz olayların ardından, Sağlık Bakanlığı batıl ruhsatlara karşı sert önlemler alıyor. Bu kapsamda, soruşturmaya dahil olan hastanelerin geleceği belirsizliğini koruyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Yat Limanı Kapasitesi Tarihsel Bir Zirveye Ulaşıyor
2
İsrail Ordusundan Gazze'de Okul Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Blinken, 11. Kez Orta Doğu'ya Seyahat Edecek
4
FETÖ Kaynaklarından Çarpıcı İddia: Gülen'in Ölümü
5
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Zanlı Tutuklandı
6
2024-2025 Akademik Yılı Açılışı Üsküdar Üniversitesi'nde Gerçekleşti
7
Tokat'ta Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak