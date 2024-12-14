TBMM Başkanlığından Bütçe Çalışmalarıyla İlgili Yemek Ücreti Açıklaması

TBMM Başkanlığı'ndan Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, bütçe çalışmalarına katılan personel hakkında sosyal medyada yer alan yemek ücreti alınmasına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Başkanlık, ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden hiç bir şekilde yemek ücreti talep edilmediğini vurguladı.

Yanlış Bilgiler Yayıldı

Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına ücretsiz, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına ise ücretli olduğuna" dair yanıltıcı paylaşımların yer aldığı belirtildi. Bu paylaşımlar, TBMM tarafından "tamamen yalan" olarak nitelendirildi.

Suç Duyurusu Yapılacak

Açıklamada ayrıca, "bütçe çalışmaları sürecinde yemek ihtiyaçları için hiçbir şekilde ücret alınmamaktadır" ifadesine yer verildi. Bu yalan bilgiyi yayanlar ve paylaşanlar hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.