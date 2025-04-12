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Bakan Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA Standını Ziyaret Etti

Çevre Bakanı Murat Kurum, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı standını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:57
Bakan Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA Standını Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) programında Anadolu Ajansı standını ziyaret etti. Etkinlik, uluslararası diplomasi ve iş birliği konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yapıyor.

Bakan Kurum, standı ziyaretinde Anadolu Ajansı'nın ulusal ve uluslararası arenada yürüttüğü habercilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kurum, "Medya organlarımız, özellikle Anadolu Ajansı gibi köklü kuruluşlar, Türkiye’nin sesi ve dünyadaki gelişmelerin doğru bir şekilde aktarılması açısından büyük bir önem taşıyor" dedi.

4. Antalya Diplomasi Forumu'nda farklı ülkelerden diplomatlar, akademisyenler ve iş insanları bir araya gelirken, bu tür etkinliklerin ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Foruma katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA'nın standını ziyaret ederek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Foruma katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA'nın standını ziyaret ederek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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