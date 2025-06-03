DOLAR
39,14 0,21%
EURO
44,59 0,77%
ALTIN
4.228,23 0,77%
BITCOIN
4.123.206,04 -0,57%

Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm İçin 'Yarısı Bizden' Çağrısı

Bakan Murat Kurum, Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm çağrısında bulunarak 'Yarısı Bizden' kampanyasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 13:29
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm İçin 'Yarısı Bizden' Çağrısı

Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu’nda düzenlenen etkinlikte "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm sürecinin önemini vurguladı. Bu kampanya, Türkiye genelinde 600 bin riskli konut ve iş yerinin yenilenmesi hedefiyle hayata geçirildi.

Kampanyanın Avantajları

Bakan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasından faydalanmak isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlandığını açıkladı. Kampanya, İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

'Yüzyılın Projesi'

Bakan Kurum, Zeytinburnu'ndaki kampanyadan yararlanan Abdurrahman ve Fatma Tek çiftinin evlerini yenileyerek elde ettikleri başarıyı örnek gösterdi ve bu projeyi "yüzyılın projesi" olarak nitelendirdi. Tek ailesinin yeni evinde mutlu olduklarını belirterek, "İstanbul’da herkesin yeni yuvalarında gönlü rahat olsun" dedi.

Tek Ailesinin Deneyimi

Abdurrahman Tek, 40 yıl önce inşa edilen eski evlerinden sonra bu imkandan yararlandıklarını söyledi. Tek, "Bu proje, yüzyılın projesi. Devlet vatandaşını düşünüyor. Yeni bir evde oturmak elbette daha güzel" ifadelerini kullandı.

İnşaat Sürecine Güven

Evlerinin inşa sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Tek, her aşamanın titizlikle denetlendiğini belirtti. "Onay alınmadan beton atılmıyor. Kontroller çok iyi, evimizde rahatız" şeklinde konuştu. Tek ailesi, bu projeyle birlikte hem kendilerinin hem de İstanbul’un geleceği için umut dolu olduklarını ifade ettiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu'nda "Yarısı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu'nda "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalananların görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu'nda "Yarısı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu'nda "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalananların görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: İki Kadın Firarda
2
Bakan İshıkan, Suriyeli Mevkidaşı ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
3
Cevdet Yılmaz, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi
4
Samsun'da Köy Okuluna Darbuka Desteği: Öğrenciler Ritim Tutuyor
5
Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve İki Çocuğu İçin Tören Düzenlendi
6
Büyükelçi Ökem, Kırgız Milli Üniversitesi'nin 100. Yılını Kutladı
7
İslahiye'de 18 Yeni Kalıcı Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde