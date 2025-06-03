Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm İçin 'Yarısı Bizden' Çağrısı

Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu’nda düzenlenen etkinlikte "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm sürecinin önemini vurguladı. Bu kampanya, Türkiye genelinde 600 bin riskli konut ve iş yerinin yenilenmesi hedefiyle hayata geçirildi.

Kampanyanın Avantajları

Bakan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasından faydalanmak isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlandığını açıkladı. Kampanya, İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

'Yüzyılın Projesi'

Bakan Kurum, Zeytinburnu'ndaki kampanyadan yararlanan Abdurrahman ve Fatma Tek çiftinin evlerini yenileyerek elde ettikleri başarıyı örnek gösterdi ve bu projeyi "yüzyılın projesi" olarak nitelendirdi. Tek ailesinin yeni evinde mutlu olduklarını belirterek, "İstanbul’da herkesin yeni yuvalarında gönlü rahat olsun" dedi.

Tek Ailesinin Deneyimi

Abdurrahman Tek, 40 yıl önce inşa edilen eski evlerinden sonra bu imkandan yararlandıklarını söyledi. Tek, "Bu proje, yüzyılın projesi. Devlet vatandaşını düşünüyor. Yeni bir evde oturmak elbette daha güzel" ifadelerini kullandı.

İnşaat Sürecine Güven

Evlerinin inşa sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Tek, her aşamanın titizlikle denetlendiğini belirtti. "Onay alınmadan beton atılmıyor. Kontroller çok iyi, evimizde rahatız" şeklinde konuştu. Tek ailesi, bu projeyle birlikte hem kendilerinin hem de İstanbul’un geleceği için umut dolu olduklarını ifade ettiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu'nda "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalananların görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu'nda "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalananların görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.