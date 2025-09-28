Bakan Kurum: Kütahya Simav'daki 5,4 Büyüklüğündeki Depremde Olumsuzluk Bildirilmedi

Bakan Murat Kurum, Kütahya Simav'daki 5,4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmediğini, ekiplerin hasar tespiti yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:00
Bakan Kurum: Kütahya Simav'daki 5,4 Büyüklüğündeki Depremde Olumsuzluk Bildirilmedi

Bakan Kurum: Kütahya Simav'daki 5,4 büyüklüğündeki depremde olumsuzluk bildirilmedi

Bakan Murat Kurum gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya Simav'da meydana gelen depremin ardından gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Yetkililer, 5,4 büyüklüğündeki sarsıntının çevre illerde de hissedildiğini ve şu ana kadar bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Ayrıca, İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini gerçekleştirecek.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum: Kütahya Simav'daki 5,4 Büyüklüğündeki Depremde Olumsuzluk Bildirilmedi
2
Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'ya Uğradı
3
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kütahya Simav depremi için geçmiş olsun mesajı
4
4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Finalistleri Açıklandı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler'e taziye mesajı
6
Kars Hapanlı'da Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
7
Bakan Göktaş: Kütahya Simav'daki 5,4 büyüklüğündeki depremde Psikososyal Destek sahada

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı