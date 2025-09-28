Bakan Kurum: Kütahya Simav'daki 5,4 büyüklüğündeki depremde olumsuzluk bildirilmedi

Bakan Murat Kurum gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya Simav'da meydana gelen depremin ardından gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Yetkililer, 5,4 büyüklüğündeki sarsıntının çevre illerde de hissedildiğini ve şu ana kadar bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Ayrıca, İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini gerçekleştirecek.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."