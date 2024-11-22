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Bakan Kurum, Malta ile İşbirliğini Geliştiriyor

Bakan Kurum, Malta Bakanı Galdes ile görüşerek işbirliği ve COP31 hazırlıklarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:37
Bakan Kurum, Malta ile İşbirliğini Geliştiriyor

Bakan Kurum, Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin odak noktası, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ve Türkiye'nin 2026'da gerçekleşecek COP31 başkanlığına adaylığıydı.

Görüşmede Önemli Konular Ele Alındı

Bakan Kurum, Galdes'i makamında ağırlarken, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen de toplantıya katıldı. Kurum, Malta'nın Türkiye'ye 6 Şubat depremleri sonrası gösterdiği dayanışma için teşekkür ederek, "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Dönüşüm çalışmalarının kapsamına da değinen Kurum, "Kentsel Dönüşüm Seferberliği" kapsamında, 12 yılda yaklaşık 2 milyon bağımsız bölümde yaşayan 8 milyonu aşkın kişinin güvenli konutlara kavuştuğunu söyledi. Ayrıca 2,3 milyon yeni bağımsız bölüm inşa edildiğini, 400 bin bağımsız bölümün ise dönüşüm sürecinin devam ettiğini aktardı.

Deprem Bölgesine Yapılan Ziyaretler

Galdes'in depremden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesine yaptığı ziyarete de değinen Kurum, Türkiye’nin planlı kentleşme çalışmaları hakkında detaylar paylaştı. Galdes, Türkiye’de iyi ağırlandığını belirterek, Kurum’u ülkesine davet etti. Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını övgüyle değerlendiren Galdes, "Gaziantep'e gittik. Evler bitmiş. Türkiye hükümeti sayesinde insanlar kısa sürede evlerine taşınmış. Yeni evlerin daha iyi bir yaşam kalitesi sunduğunu gördüm." ifadesini kullandı.

İşbirliği ve Destek Mesajları

Malta Bakanı, Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, "Bizim de konut projemiz var. Afet müdahale planı hazırlıyoruz. Bu konuda Türkiye’nin bilgi birikiminden yararlanmak isteriz." dedi. Aynı zamanda, Türkiye’nin COP31 başkanlığına adaylığı için destek vereceklerini de ifade etti. Kurum, ziyaret için Galdes’e teşekkür ederek, Türkiye’nin her alanda işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Malta Sosyal ve Ekonomik...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes (solda) ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Malta Sosyal ve Ekonomik...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes (solda) ile bir araya geldi.

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