Bakan Murat Kurum Cumartesi Karabük’te: Köy Evleri Temeli ve Proje İncelemesi

Bakan Murat Kurum Cumartesi Karabük’e Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Cumartesi günü Karabük’e gelecek.

Program Detayları

Programa göre Bakan Kurum, ilk olarak Karabük Köy Evleri Temel Atma Töreni için Karaağaç köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Ardından Karabük Valiliği’ni ziyaret edecek olan Bakan Kurum, millet bahçesi projesi, soğuksu kentsel dönüşüm projesi ve cumapazarı mevkii projesini yerinde inceleyecek.

Program kapsamında ayrıca AK Parti Karabük İl Başkanlığı ve Karabük Belediye Başkanlığı ziyaretleri de bulunuyor. Kurum, kentte yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak şehirden ayrılacak.

