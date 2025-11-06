Bakan Murat Kurum Cumartesi Karabük’te: Köy Evleri Temeli ve Proje İncelemesi

Bakan Murat Kurum, Cumartesi Karabük’e gelerek Karaağaç’ta Köy Evleri temel atma törenine katılacak ve kentsel projeleri yerinde inceleyecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:22
Bakan Murat Kurum Cumartesi Karabük’te: Köy Evleri Temeli ve Proje İncelemesi

Bakan Murat Kurum Cumartesi Karabük’e Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Cumartesi günü Karabük’e gelecek.

Program Detayları

Programa göre Bakan Kurum, ilk olarak Karabük Köy Evleri Temel Atma Töreni için Karaağaç köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Ardından Karabük Valiliği’ni ziyaret edecek olan Bakan Kurum, millet bahçesi projesi, soğuksu kentsel dönüşüm projesi ve cumapazarı mevkii projesini yerinde inceleyecek.

Program kapsamında ayrıca AK Parti Karabük İl Başkanlığı ve Karabük Belediye Başkanlığı ziyaretleri de bulunuyor. Kurum, kentte yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak şehirden ayrılacak.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, BİR DİZİ ZİYARET VE İNCELEMELERDE...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, BİR DİZİ ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE CUMARTESİ GÜNÜ KARABÜK’E GELECEK.

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar
3
Louisville'de MD-11 Kargo Uçağı Kazası: 12 Ölü — Yeni Görüntüler
4
Kapaklı’da 3 bin 554 sürücüye park ihlali nedeniyle 3 milyon 739 bin 638 TL ceza
5
Bitlis’te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı
6
Mesnevi Sohbetleri Kitaplaştı: Mesnevi’nin İlk 18 Beytinin Şerhi
7
2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu