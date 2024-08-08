Bakan Murat Kurum'dan Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılışı

Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da düzenlenen Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Yarısı Bizden" projesi hakkında yeni bir başvuru dönemi başlattıklarını belirtti.

"Yarısı Bizden" Projesi Yenileniyor

Kurum, yeni dönemle birlikte proje kapsamında tarih kısıtlamasının kaldırıldığını ve vatandaşların dönüşüm için Bakanlığa başvuru yapabileceğini vurguladı. Bu projelerin bina veya ada bazında yürütüleceği açıklandı.

Bakan Kurum, açılışta yaptığı konuşmaya, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye rahmet dileyerek başladı. Ayrıca, İsrail terörüne karşı Filistin’in özgürlüğünü destekleyeceklerini ifade etti.

İstanbul'un Geleceği İçin Atılan Adımlar

Kurum, İstanbul'da iki önemli proje etkinliğine atıfta bulunarak, millet bahçesi ile 1076 sağlıksız konutun yıkımına başladıklarını belirtti. Bu projelerin İstanbul'un geleceği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, "Yerel yönetimlerin asli görevlerine odaklanması gerektiğinin" altını çizerek, seçim sonrası belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Kurum, İstanbul'un öncelikli gündeminin deprem olduğunu belirtti ve "İstanbul, pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde. Bu nedenle acil önlemler almak zorundayız,” ifadelerini kullandı.

"Yarısı Bizden" Projesine Önemli İyileştirmeler

Bakan, Yarısı Bizden projesinin kapsamını genişletmek için çeşitli iyileştirmelere gideceklerini açıkladı. Proje süresince otopark ve sığınak alanlarının belirtilen ölçümlerin dışında tutulacağını belirtti. Ayrıca, yüklenici firmalarına ödemelerin hızlandırılacağını ve yeni projelerin inşası için bir iyileştirme yapılacağını söyledi.

Açılış töreninin ardından dört farklı noktada yıkım süreçleri gerçekleştirildi ve Bağcılar Millet Bahçesi'nin kurdelesi kesildi. Bakan, millet bahçesinin son ağacını dikip, bu anlamlı projeye katkı sağladı.