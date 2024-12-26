Bakan Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Sante Plus Hastanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da bulunan Sante Plus Hastaneler Grubu’nun yeni şubesinin açılış programına katılarak önemli bir etkinliğe imza attı. Üsküp'te gerçekleşen açılış, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki mükemmel ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bakan Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen açılışta, Kuzey Makedonya İyi Yönetişimden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Arben Fetai, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmişi, ülkedeki Romanları temsil eden Bakan Şaban Saliu gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Türk milletvekilleri de açılışta bulundular.

Açılışta bir konuşma yapan Bolat, bu sağlık tesisinin Türkiye ile Balkan coğrafyası arasında yeni fırsatlar sunacağını vurguladı. Türkiye ile Kuzey Makedonya’nın birçok alanda sürekli büyüyen ilişkilerinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Bolat, bu ziyaretin, mevcut iyi ilişkileri daha ileri seviyelere taşımayı amaçladığını ifade etti.

Bakan Bolat, Kuzey Makedonya'daki temasları sırasında Başbakan Hristijan Mickoski ve diğer bakanlarla verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Gelecek süreçte, ticaret, yatırım, enerji ve savunma alanlarındaki işbirliklerinin güçleneceğine dikkat çekti.

Bakan, sağlık konusunda Türkiye'den güçlü bir yatırımcı grubunun yeni bir hastane açmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirirken, bu alanda gerçekleştirdikleri reformların bu işbirliklerini daha da pekiştireceğini belirtti. Bolat, “Kuzey Makedonya'daki tüm hastalarımız burada şifa bulacaklar” ifadesini kullandı.

Konuşmalarında Arben Fetai de, Sante Plus'ın Kuzey Makedonya'daki sağlık ağını genişlettiğine dikkat çekerek, bu gelişmenin sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi bakımından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sante Plus Hastane Grubu'nun sahibi Dr. Bilal Kara, bugün açılan hastanenin Balkanlar'daki 9'uncu, Kuzey Makedonya'daki ise 4'üncü hastaneleri olduğunu dile getirerek, Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına vurgu yaptı.

Bakan Bolat, açılış sonrası Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni (IBU) de ziyaret ederek, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bolat'a burada Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Sante Plus Hastaneler Grubunun yeni şubesinin açılış programına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Sante Plus Hastaneler Grubunun yeni şubesinin açılış programına katıldı.