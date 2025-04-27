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Bakan Şimşek'ten Palandöken Ekonomi Forumu'nda Türkiye Ekonomisine Dair İyimser Mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomisinin güçlü temelleri ile yatırımcıların ilgisini çekebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 21:34
Bakan Şimşek'ten Palandöken Ekonomi Forumu'nda Türkiye Ekonomisine Dair İyimser Mesajlar

Bakan Şimşek'ten Videolu Mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Palandöken Ekonomi Forumu'na gönderdiği videolu mesajda, Türkiye'nin düşük borç stoku sayesinde piyasalardaki dalgalanmaların sona erdiğinde yatırımcıların dikkatini çekeceğini ifade etti. Şimşek, ülkemizin sunduğu güçlü makro ekonomik temellerin, global yatırımcıların yeniden odaklanacağı noktalar arasında olacağını belirtti.

Global Ekonomide Belirsizlikler

Erzurum'da gerçekleştirilen forum, ticaret savaşları nedeniyle ortaya çıkan belirsizliklerin etkisi altında gerçekleşti. Şimşek, küresel ekonominin yapısal sorunlarla başa çıkmakta zorlandığını ve bu gelişmelerin küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Türkiye'nin Pozitif Ayrışma Avantajları

İstikrar ve reform programlarının uygulanması ile Türkiye'nin dış kırılganlıklarını azalttığını söyleyen Bakan Şimşek, sürdürülebilir yüksek büyüme için sağlam bir zemin oluşturduklarını kaydetti. Türkiye'nin, ihracata bağımlılığının düşük olması ve dış ticaretini dost ülkelerle gerçekleştirmesi, ülkenin korumacı politikalara karşı daha dayanıklı hale gelmesine olanak tanıyor.

Büyük Ölçekli Projeler ile Desteklenen Ekonomik Avantajlar

Türkiye'nin hizmet ihracatında lider konumda olduğunu belirten Şimşek, büyük ölçekli altyapı projeleri ile bu avantajları daha da güçlendireceklerini ifade etti. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projeleri gibi projelerin, Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki rolünü artıracağını vurguladı.

Dijitalleşme Yatırımları Arabulucu

Bakan Şimşek, dijitalleşme alanında yatırım artıracaklarını ve nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekti. Yapay zeka ve ileri teknolojilere yönelik yatırımların, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağına inandığını belirtti.

Küresel Krizlerin Fırsatları

Şimşek, yaşanan küresel krizlerin Türkiye için birer fırsat sunduğunu belirterek, makroekonomik istikrarı sağlamak adına yapısal dönüşümlerin hayata geçirileceğini ifade etti. Yıllık enflasyonun düşüşü ve cari açığın azalması, Türkiye ekonomisi için pozitif bir tablo çiziyor.

Sonuç

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik potansiyeline güvendiğini ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için güçlü bir program uyguladıklarını belirterek, yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erzurum'da bir otelde düzenlenen Palandöken Ekonomi...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erzurum'da bir otelde düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'na videolu mesaj gönderdi.

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