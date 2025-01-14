Bakan Tekin: Adıyaman ve 11 İl İçin Derslik Sayısını Yüzde 10 Artırdık

Bakan Tekin Adıyaman'da Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgelerdeki derslik sayısının artırılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Adıyaman'da gerçekleştirilen Aslan Selim Anadolu Lisesi açılışında konuşan Tekin, ‘Şu anda sadece Adıyaman için değil 11 ilin tamamında derslik sayımızı yüzde 10 artırma hedefini tutturmuş durumdayız.’ dedi.

Deprem Bölgesinde Eğitim Altyapısına Destek

Bakan Tekin, deprem sonrası kentte gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında, ‘Deprem sonrası başlatılan yardım seferberliğinin artarak devam etmesi gerekiyor.’ ifadelerini kullandı. Özellikle hayırseverlerin katkılarıyla yapılan okulların açılışına katılmanın önemine vurgu yapan Tekin, derslik sayısını artırmadaki kararlılıklarını yineledi.

Derslik Sayısı Artışı

Tekin, konuşmasında, ‘Yıkılan derslikleri saymıyoruz ama bunun üstüne ilave olarak yüzde 10 daha fazla derslik yapmak bizim görevimizdi.’ açıklamasında bulundu. Adıyaman’da mevcut dersliklerin sayısının yaklaşık 600 civarında artırıldığını belirten Tekin, ‘6 Şubat öncesi sahip olduğumuz dersliklerin Adıyaman'da yüzde 20 üstüne çıkmış olacağız ki bu gerçekten çok önemli bir oran.’ dedi.

Bakan Tekin, bu sürecin siyasi polemik konusu edilmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, ‘Her kamu yöneticisi ve bürokratımız bu konuda ciddi fedakarlık yapıyor.’ dedi. Yaptığı konuşmanın ardından Tekin, katkılarından dolayı Hafize Gaye Erkan ve beraberindeki hayırseverlere plaket verdi. Tekin ayrıca, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek Vali Osman Varol ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman ziyaretleri kapsamında, Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman ziyaretleri kapsamında, Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı.