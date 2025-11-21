Bakan Tekin: Mesleki Teknik Liseleri Tercih Oranı yüzde 30'dan yüzde 42’ye Yükseldi

Bakan Tekin Mardin'de: Mesleki Eğitime İlgi Artıyor

Tercih oranı yüzde 30'dan yüzde 42'ye yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin’de meslek liselilerle buluşarak mesleki eğitime yönelimin arttığını vurguladı. Bakan Tekin, geçen yıl 9. sınıflarda mesleki teknik liseleri tercih oranının yüzde 30 iken bu yıl yüzde 42’ye yükseldiğini söyledi.

Bakan Tekin, bir dizi program için geldiği Mardin’de ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin, Vali Tuncay Akkoyun ile makamında bir süre görüştü. Ziyarete, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhat Bozkuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da katıldı.

Daha sonra Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçen Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Moda tasarım teknolojileri alanında eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Tekin, SEUP Projesi kapsamında yenilenen atölyelerde incelemelerde bulundu. Bakan Tekin burada şunları söyledi:

"Bugün burada moda tasarım atölyemizde öğretmenlerimizle beraber onları dinlemek için geldik. Bir eksikleri var mı diye SEUP Projesi kapsamında bu atölyeyi yeniledik. SEUP, bizim Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizdeki atölye ve laboratuvar gibi imkânlar kapsamındaki bir projemiz. Bu yıl, sadece 2025-2026 yılında hem yerel bütçeden hem de uluslararası kaynaklardan bu okullarımızdaki laboratuvar ve atölye imkanlarını revize etmek üzere."

Bakan Tekin, mesleki eğitimde dijital dönüşüme de dikkat çekti ve sanal ortamda laboratuvar ve atölye kurulumlarını anlattı. Tekin'in ifadeleri şu şekilde devam etti:

"Aynı zamanda şunu da yapıyoruz dijital dönüşüm kapsamında atölyelerimizde tamamen sanal ortamlarda laboratuvarlar ve atölyeler oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunlardan bir tanesinin, otomotiv üzerine, birini İstanbul’da birini Ankara’da açılışını yapacağız. Her çeşit elektrikli ve diğer yakıtla çalışan otomobillerin sanal ortamda teknik aksamının öğrenciler tarafından kontrol edildiği sanal laboratuvarlarda yapılan atölyeler. Mesleki teknik eğitimde gerçekten çok güzel şeyler yapılıyor. Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz"

Bakan Tekin, meslek liselerinin sadece mesleki beceri kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda güçlü bir akademik eğitim sunduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Biz mesleki teknik eğitim veren okullarımızda sadece meslek eğitimi değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız burada hem mesleki anlamda işletme becerisi dahil pratik uygulama anlamında eğitim alıyorlar hem de akademik anlamda burada aldıkları eğitimi lisans ya da ön lisans düzeyinde devam ettirebilecekleri, girdikleri sınavlarda başarılı olabilecekleri akademik eğitimi alıyorlar"

Mesleki eğitime yönelimdeki artış ve dijital atölye yatırımları, Bakan Tekin'in Mardin ziyareti boyunca vurguladığı öncelikler arasında yer aldı. Bakan, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını takdir ederek projelerin yaygınlaştırılacağını belirtti.

