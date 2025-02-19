Bakan Tekin, MEV 44. Yılını Kutladı: Eğitimde Vakıfların Rolü Vurgulandı

Bakan Tekin, MEV'in Eğitimdeki Rolünü Anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’deki vakıf sayısının 6 bin civarında olduğunu, bunlardan 3 bin 200 civarının eğitimle ilgili faaliyetler yürütme yetkisi bulunduğunu duyurdu. Tekin, Milli Eğitim Vakfı'nın (MEV) 44’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Tekin, MEV’in faaliyetlerine destek vereceklerini belirterek, "Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığının yaklaşık 3 bin 200 destekçisi olabileceği anlamına geliyor. Bu, bakanlık için büyük bir zenginlik,” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da konuşmasında, vakıfların tarihi köklerine dikkat çekti. Aksu, Osmanlı döneminde yaklaşık 62 bin vakıf kurulduğu ve bunların çoğunun eğitim odaklı olduğunu aktararak, "Cumhuriyet döneminden 6 bin civarında vakfımız şu anda faaliyet gösteriyor,” dedi.

Aksu, vakıfların eğitime destek olmaları gerektiğini ve yükün yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

MEV’in Eğitime Katkıları

MEV Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çelik ise vakfın 44 yıldır eğitim alanında çeşitli destekler sağladığını vurgulayarak, "Okullarımızda 4 bin öğrenci ve 700 öğretmen bulunuyor. Şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz,” diye belirtti.

Programda, TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Emine Karakuş ve saz sanatçıları da kültürel bir atmosfer yaratarak sevilen türküler seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Milli Eğitim Vakfı'nın (MEV) 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla MEV Ankara Koleji'nde düzenlenen programa katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Milli Eğitim Vakfı'nın (MEV) 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla MEV Ankara Koleji'nde düzenlenen programa katıldı.