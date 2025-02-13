Bakan Tekin, Riyad'daki Uluslararası Türk Okulunu Ziyaret Etti

Bakan Tekin'den Suudi Arabistan'a Eğitim Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında Uluslararası Türk Okulu'nu ziyaret etti. Resmi açıklamalara göre, Bakan Tekin, başkent Riyad'daki okula girişi sırasında öğrenciler tarafından çiçeklerle ve halk oyunu gösterisiyle sıcak bir şekilde karşılandı.

Öğrencilerle Etkileşim

Okul ziyareti sırasında sınıfları gezen Tekin, öğrencilerle sohbet ederek onların derslerine eşlik etti. Öğrencilere, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgiler vererek, başarı dileklerini iletti ve ailelerine selam göndermelerini istedi.

Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Daha sonra, okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinleyerek soruları yanıtladı. Öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni çok beğendiklerini ifade etti ve "Velivizyon Platformu"ndaki "Ailem" dizisi ile üniversiteye hazırlanan öğrenciler için hayata geçirilen yapay zeka destekli MEBİ uygulaması için teşekkürlerini ilettiler.

Eğitim Süreçlerine Ailelerin Katılımı

Öğretmenler, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik unvanları için bekleme süreleriyle ilgili düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bakan Tekin, bu eğitim öğretim yılında öncelikli olarak ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla dahil olduğu bir süreci başlatmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu bağlamda, "Velivizyon" projesinin hayat geçirdiğini ifade etti.

Doğum Günü Sürprizi

Tekin, ziyaret sırasında okulun öğretmenlerinden Erhan Kölemen'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı ve ona kalem hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında Uluslararası Türk Okuluna ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında Uluslararası Türk Okuluna ziyarette bulundu.