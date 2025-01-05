Bakan Tunç'tan AK Parti Bartın Kadın Kolları Kongresi'nde Güçlü Mesajlar

Önemli Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, terörün sona erdirilmesi ve ülkenin birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Şimdi terörü tarihe gömme zamanı" diyerek tüm partilere birlik çağrısı yapan Tunç, Türkiye’nin güçlü bir geleceğe doğru ilerlemesinin önemini vurguladı. "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız," dedi.

AK Parti'nin Kadın Temsili

Tunç, AK Parti'nin 11 milyon 135 bin üyesi olduğunu ve bunun yarısından fazlasının kadınlardan oluştuğunu belirterek, kadınların siyasetteki yerinin güçlendiğini ifade etti. Siyasi temsilin 4%’ten 24%’e yükseldiğini de sözlerine ekledi.

Kadınların eğitim ve istihdam alanındaki gelişmelere de dikkat çekerek, "Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 40'a yaklaştı" dedi.

Kadının Güçlendirilmesi ve Aile Politikaları

Bakan Tunç, Aile Bakanlığının kurulduğunu ve kadınların her türlü şiddetten korunması için önemli adımlar atıldığını vurguladı. Ülke genelinde yapılan yatırımların hiçbir ayrım gözetmeksizin gerçekleştirildiğini belirti.

Türkiye Yüzyılı İçin Güçlü Anayasa

Tunç, yeni bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacaklarını söyledi ve "Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa inşa edeceğiz" dedi.

Konuşmasının devamında, geçmişte yaşanan hak ihlallerinin sona erdirilmesinin AK Parti iktidarı sayesinde mümkün olduğunu ve Kürt sorununa dair attıkları adımların önemini vurguladı.

Sonuç

Evren Ayvaz, kongrede tek listeyle yapılan oylamada kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da kongrede önemli mesajlar verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Tunç, burada kendisine çiçek getiren bir çocukla fotoğraf çektirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Tunç, burada kendisine çiçek getiren bir çocukla fotoğraf çektirdi.