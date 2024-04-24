Bakan Tunç’tan DEM Parti’nin kapatılmasına ilişkin açıklama: “Gerektiğinde yetkimizi kullanırız”

DEM Partililere yönelik başlatılan soruşturma ve gündeme gelen parti kapatma konusu ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Tunç, “milletin sinir uçlarıyla oynanırsa, soruşturma ile karşı karşıya kalınır” dedi. Demokratik hukuk devletlerinde terörün hiçbir türlüsüne izin verilmediğini belirten Tunç, açıklamasında “Terör örgütlerinin hepsiyle kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

DEM Partililer için “terörle aranıza mesafe koymanız gerekiyor” sözlerini sarf eden Bakan Tunç, “millet size hizmet edin diye oy veriyor, terörü destekleyin diye değil. Teröre destek veren açıklamalar yapar ve bu tür bir politika yolunu izlerseniz, yetkili makamlar devreye girer” dedi.

Tunç’tan parti kapatma ve kayyum atama mesajı

Bakan Tunç konuşmasında “Milletin hassas değerleriyle, sinir uçlarıyla oynarsanız elbette soruşturma ile karşı karşıya kalırsınız. Dem Parti’nin 78 belediyesi var. Buralarda terörü destekleyen bir uygulama yer alırsa ne olacak? Geçmişte olan şeyler tekrar yaşanır. Kimse bir partinin durduk yere kapatılmasını, bir belediyeye kayyum atanmasını istemez. Ancak siz devletin kaynaklarını millete değil de millet düşmanlarına aktarma peşinde olursanız, geçmişteki o uygulamalar gündeme gelir. Anayasa ve hukuk çerçevesinde yetkiler kullanılır” ifadelerini kullandı.