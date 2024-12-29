Bakan Tunç: Terörle Mücadelede Huzurlu Bir Gelecek için Kararlıyız

AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'nde kritik mesajlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah ülkemizi terörün her türlüsünden arındıracağız. Huzurlu bir geleceğe milletimizi kavuşturacağız" dedi. Tunç, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Elimizdeki tüm araçları kullanarak hukukun içinde bunu yapacağız" diye konuştu.

Pendik Teşkilatının Başarıları

Tunç, Pendik teşkilatını, AK Parti'nin İstanbul'daki en başarılı ilçelerinden biri olarak değerlendirdi. 2001'de kurulan AK Parti'nin, milletin iradesiyle ortaya çıktığına dikkat çekti.

15 Temmuz ve Sonrası

Bakan Tunç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından milletin gösterdiği direnişe şükranlarını sunarak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz büyük bir kahramanlık gösterdi" dedi. 22 yıldır iktidarda kaldıklarını belirten Tunç, "Taleplerine duyarlı olduklarından ötürü millet, bizi hep iktidarda tuttu" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Dış Politikasındaki Kararlılık

AK Parti'nin dış politika uygulamaları hakkında da bilgi veren Tunç, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolünü sürdürdüğünü belirtti. Doğu Akdeniz ve Suriye konularında muhalefetin olumsuz önerilerini eleştiren Tunç, gerekli tedbirleri alarak ülkenin güvenliğini sağladıklarını ifade etti.

Siyasi İkbal ve Gelecek Vizyonu

Kongrede söz alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'da bayrak değişiminin yaşanacağını duyurarak, yeni il başkanının Abdullah Özdemir olduğunu belirtti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir değişim yaşadığını vurguladı.

Bakan Tunç, konuşmasının sonunda, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla hep beraber biz Türk milletiyiz. Huzurlu bir geleceği inşa edeceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin (sol 3), AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (sol 4) ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 4), Kurtköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin (sol 3), AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (sol 4) ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 4), Kurtköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.