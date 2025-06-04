Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde etkili olan yağışların ardından kaybolan Hüseyin Aydın için başlatılan arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, çalışmaların 288 personel ve 14 dron ile devam ettiğini belirtti ve “Sera Gölü’nde dalgıçlar da dahil olmak üzere yaklaşık 11 kilometrelik bir alan tarandı, tekrar taranıyor.” dedi.

Ağır Yağışın Etkileri

Dünkü yoğun yağışın ardından, şehirde birçok mahallenin etkilendiğini söyleyen Uraloğlu, metrekareye 63 kilogram yağış düştüğünü kaydetti. Bu durumun, bazı yerlerde ani su akışlarına yol açtığını ifade eden Uraloğlu, Beşirli, Moloz ve Çömlekçi mahallelerinde çoğunlukla hasar meydana geldiğini belirtti.

Kaybolan Kişi İçin Çalışmalar Sürüyor

Bakan Uraloğlu, kaybolan Aydın için yapılan arama çalışmaları hakkında da bilgi vererek, “Umarım en kısa zamanda kendisine sağ salim ulaşırız.” dedi. Ayrıca, yağış sonrasında 1818 personel ile temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü ve bu çalışmaların büyük oranda sona erdiğini de aktardı.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Uraloğlu, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 670 çağrı geldiğini ve 117 işyeri, 20 araç ve 10 konutun hasar tespitinin yapıldığını söyledi. Bazı otoparkların su altında olması nedeniyle tespitlerin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Afet Risklerine Dikkat Çekti

Uraloğlu, iklim değişikliği ve sel riskleri konusuna da dikkat çekerek, vatandaşların alması gereken önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. “Nasıl bir deprem hepimiz için riskse, bu tür doğal afetler de bizim için büyük bir risk oluşturuyor.” dedi.

Maddi Destek Müjdesi

Bakan, selin ardından vatandaşlara maddi destek sağlayacaklarını belirterek, “Bayram öncesi bir can suyu mertebesinde maddi destekte bulunacağız.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, yapılan tespitlerin ardından, AFAD koordinasyonunda gerekli çalışmaların yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Bayramda Yağış Beklenmiyor

Ayrıca, Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda bayram süresince etkili bir yağış beklenmediğini belirtip, “İnşallah kaybolan abimizi de sağ salim bulursak daha mutlu olacağız.” diyerek, vatandaşların bayramlarını kutladı.

Bakan Uraloğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Trabzon'da, Ulaşım Yönetim Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu'na, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım (sol 2) ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sağ 3) de eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Trabzon'da, Ulaşım Yönetim Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu'na, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım (sol 2) ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sağ 3) de eşlik etti.