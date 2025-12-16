DOLAR
Bakan Yerlikaya: 81 ilde 55 göçmen kaçakçısı ve 972 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan denetimlerde 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 972 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 08:39
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 08:39
Kapsamlı denetimlerde binlerce kimlik kontrolü yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yürütülen denetimlerdeki sonuçları paylaştı. Yapılan çalışmalarda 9’u yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, denetimler sırasında 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve 972 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 9’u yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 972 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve bütünleşmiş sınır yönetimi dahil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 28 bin 581 personel, 9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında 7 bin 617 umuma açık yer, 500 terminal ve 7 bin 37 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 154 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Yerlikaya'nın açıklaması, Türkiye'nin göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve güvenlik dengesi gözetilerek kapsamlı bir politika izlediğini vurguladı. Denetimlerde görev alan kurumlar arasında Göç İdaresi Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı öne çıktı.

