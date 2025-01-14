Bakan Yerlikaya'dan Kazaya Müdahale Eden Polise Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum'daki kaza sırasında kamyonun çarptığı polis memuru Erdal Baydar'ın tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:12
Bakan Yerlikaya'dan Kazaya Müdahale Eden Polise Açıklama

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum'da meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken yoldan geçen bir kamyonun çarptığı polis memuru Erdal Baydar konusunda önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, polis memurunun bilincinin açık olduğunu ve tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kahramanlık ve Fedakarlık Vurgusu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polisimiz, jandarmamız, ülkemizin güvenliğinin yanı sıra, en zor şartlarda trafik güvenliğini sağlamak için de fedakarca görev yapıyor. İşte böylesi bir anda, Çorum Alaca Bölge Trafik Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurumuz Erdal Baydar, yaralamalı trafik kazasına müdahale ederken maalesef kendisine bir araç çarptı." ifadelerine yer verdi.

Devam eden açıklamada, "Bilinci açık olan kahraman polisimizin tedavisi devam ediyor. Allah’tan Erdal kardeşimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla." ifadeleriyle, polis memuruna olan destek ve iyi dileklerini iletti.

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