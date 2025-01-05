Bakan Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru Emirhan Aramış için Taziye Mesajı

Bakan Yerlikaya'dan Başsağlığı Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındaki trafik kazası sonucu hastanede şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaza Sonrası Açıklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli timlerinden Emirhan Aramış ve Hasan Eker'in görevleri sırasında trafik kazası geçirdiğini belirtti. Bu elim kaza sonucu polis memuru Aramış'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun. Bu elim kazada yaralanan kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındayken trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı yayımladı.