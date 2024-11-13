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Bakan Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:14
Bakan Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı'nın Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de atış eğitimi sırasında meydana gelen bir kaza sonucu şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" dedi.

Mesajında ayrıca, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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