Bakan Yumaklı: Alanya-Aliefendi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bakan İbrahim Yumaklı, Antalya/Alanya-Aliefendi yangınının tamamen kontrol altına alındığını, Muğla/Köyceğiz yangınında büyük ölçüde kontrol sağlandığını açıkladı.

Antalya ve Muğla'da son durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin güncel değerlendirmelerini paylaştı. Bakan Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki yangının hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yumaklı, açıklamasında ayrıca Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandığını ve çalışmaların soğutma aşamasına geçtiğini belirtti.

Paylaşımın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."

Bakan Yumaklı paylaşımını NSosyal hesabından yaptı. Yetkililer, Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve tamamen kontrol altına alınması için müdahalelerin sürdüğünü vurguladı.

Ekiplerin soğutma ve denetim çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

