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Bakan Yumaklı'dan Gıda Güvenliği Vurgusu: 1 Milyar Lira Cezai İşlem Uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 503 bin gıda denetimi sonucu 1 milyar 56 milyon lira ceza verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 16:40
Bakan Yumaklı'dan Gıda Güvenliği Vurgusu: 1 Milyar Lira Cezai İşlem Uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen 503 bin gıda denetimiyle ilgili önemli veriler paylaştı. Yumaklı, bu denetimler sonucunda toplamda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit edildiğini ve bu durumlar için 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uygulandığını belirtti.

7 Haziran’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını hatırlatan Yumaklı, bakanlık olarak gıdanın tohumdan çatala kadar her aşamasında aktif rol aldıklarını vurguladı. Yumaklı, bu süreci üretim, kırsal kalkınma yatırımları ve denetim mekanizması olarak üç başlık altında özetledi.

Gıdanın güvenilir olmasının, üretimin ilk aşamalarından itibaren izlenmesi gerektiğini ifade eden Yumaklı, 81 ilde güçlü bir denetim altyapısının mevcut olduğunu ve 41 kamu ile 107 özel gıda kontrol laboratuvarı ile çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Ayrıca, gıda sektöründe 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi ile denetimlerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yumaklı, son üç yılda 250 bin pestisit denetimi gerçekleştirildiğini de aktardı. Pestisit konusunda yürütülen dezenformasyon kampanyalarına dikkat çeken Yumaklı, Avrupa Birliği ile uyumlu olarak 223 maddenin ürünlerde kullanımının yasaklandığını belirtti.

Denetim sonuçlarının erişilebilirliğini artırmak için karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini açıklayan Bakan Yumaklı, bu uygulamanın 28 Temmuz 2025'te zorunlu hale geleceğini ifade etti. Ayrıca, Tarım Cebimde uygulamasıyla vatandaşların denetim sonuçlarını takip edebileceği bilgisini paylaştı.

Etkinlikte ayrıca, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da konuşmalarında gıda denetimlerinin önemine vurgu yaptılar.

Etkinliğin sonunda, Bakan Yumaklı, coğrafi işaretle tescillenmiş ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek, yerel üreticilere destek verdiklerinin altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katılarak konuşma yaptı.

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