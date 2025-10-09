Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan Seferberliği Başlıyor

Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan Seferberliği Başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen DSİ Vakfı Hatıra Ormanı Yöresel Ürünler Sergisi açılışında, ormanların korunması ve yenilenmesi için yeşil vatan seferberliği başlatılacağını açıkladı. Yumaklı, "Bu manada hem vatandaşlarımızın hem de kurum ve kuruluşlarımızın yeşil vatana katkı sunmasını bütün toplumun huzuruna sunmak adına yeşil vatan seferberliği başlatacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Sergi gelirleri ormanların yeniden ihyası için kullanılacak

Yumaklı, vakfın bu yıl etkinliğin ana temasını ormanlar olarak belirlediğini ve sergiden elde edilecek gelirin yeşil vatanın geliştirilmesi için değerlendirileceğini söyledi. Açıklamanın ayrıntılarının önümüzdeki günlerde yapılacak bir basın toplantısıyla paylaşılacağını belirtti.

Kuraklık uyarısı ve su yönetimi

Bakan, meteorolojik verilere işaret ederek 2025 su yılında yağışların normalin yüzde 26 ve geçen yılın yağışlarının yüzde 28 daha altında gerçekleştiğini; Türkiye'nin 10 aylık su yılı yağışlarının ise son 52 yılın en düşük seviyelerine indiğini vurguladı. Bu gelişmenin uzun süreli kuraklığı derinleştirdiğini, bunun büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yumaklı, son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohum toprakla buluşturduklarını, orman varlığının ülke yüzeyinin yüzde 30'una denk geldiğini ve 2030 yılına kadar 7,5 milyarı 10 milyar seviyesine çıkarma hedeflerinin bulunduğunu aktardı.

Bakan, suya olan ihtiyacın gelecekte artacağına dikkati çekerek, su ve sulama alanında 11 bin proje hayata geçirildiğini, bu projeler için 3,4 trilyonluk yatırım yapıldığını ve 1802 baraj ve gölet inşa edildiğini belirtti. İçme ve kullanma suyunu karşılamak üzere tesislerin hizmete alındığını ve yer altı barajları çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

DSİ: Hatıra ormanı ve bölge temsil fidanları

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta serginin ana temasını yangınlardan etkilenen orman alanlarının yeşillendirilmesi olarak belirlediklerini söyledi. Balta, sergiden elde edilecek gelirlerin ormanların yeniden imarında kullanılacağını, bunun için Hatay'da günün anısına bir hatıra ormanı oluşturacaklarını açıkladı.

Geçmiş yıllarda Antakya'nın Serinyol Mahallesi'nde yanan orman alanında, Genel Müdürlüğün çalışanlarının sayısı kadar fidan dikilerek alanın ihyasına katkı sağlanacağını belirten Balta, ayrıca Genel Müdürlük yerleşkesinde bölge müdürlüklerini temsilen 26 fidan dikileceğini ifade etti.

Sergi açılışı ve inceleme

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı serginin açılışını yaptı, stantları gezdi ve yöresel ürünlerden satın aldı.

