Bakanlar TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Bakanlardan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Tepki

Ekonomi ile ilgili bakanlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını güçlü bir dille kınadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Milletimizin başı sağolsun," ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı'ndan Açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu teessürle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. TUSAŞ'a ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırı ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını rica ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun," şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı'ndan Mesaj

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin savunma sanayisine büyük katkılar sağlayan TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren alçakları lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun," dedi.