Bakırköy'de 1,5 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen iki zanlı, emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sakızağacı Kennedy Caddesi'nde yaşayan tekstilci A.B.'nin evinde ziynet eşyaları içeren kasanın çalınmasına ilişkin detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüpheliler, E.G. (23) ve N.Ç. (21), while they attempted to commit a theft in Bakırköy, were caught red-handed.

E.G. (23) hakkında yapılan incelemede, 38 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 13 arama kaydı ile 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Diğer zanlı N.Ç. (21) ise 25 suç kaydı ile kayıtlara geçti.

Her iki zanlının da emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte tutuklanma kararı alındı.