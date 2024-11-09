Balıkesir'de 23 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan polis operasyonları neticesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin yasa dışı geçişine aracılık eden 2 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.
Kaçakçılık Şubesi Operasyon Düzenledi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla iki ayrı araca yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Midilli Adası Operasyon kapsamında ele geçirilen araçlar, yediemin otoparkına çekilerek incelenmek üzere güvence altına alındı. Kaçışları organize eden insan kaçakçılığı şüphelileri Ö.A. (42) ve S.K. (28) olarak belirlendi. Gözaltına alınan bu şahısların üzerinde 52 bin 600 lira, 60 dolar ve 145 avro gibi suçtan elde edildiği değerlendirilen para miktarları ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek gerekli işlemlere başlanmıştır.
Kaçakçılar Üzerinde Büyük Miktarda Para Bulundu
Operasyon kapsamında ele geçirilen araçlar, yediemin otoparkına çekilerek incelenmek üzere güvence altına alındı.
Kaçışları organize eden insan kaçakçılığı şüphelileri Ö.A. (42) ve S.K. (28) olarak belirlendi. Gözaltına alınan bu şahısların üzerinde 52 bin 600 lira, 60 dolar ve 145 avro gibi suçtan elde edildiği değerlendirilen para miktarları ele geçirildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek gerekli işlemlere başlanmıştır.