Balıkesir'de 23 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan polis operasyonları neticesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin yasa dışı geçişine aracılık eden 2 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Kaçakçılık Şubesi Operasyon Düzenledi