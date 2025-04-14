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Balıkesir'de Ayı Saldırısı: 67 Yaşındaki Zeytin İşçisi Yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayı saldırısına uğrayan 67 yaşındaki zeytin işçisi Şaban Özçelik yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 22:00
Balıkesir'de Ayı Saldırısı: 67 Yaşındaki Zeytin İşçisi Yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir ayı saldırısı sonucunda 67 yaşındaki zeytin işçisi Şaban Özçelik yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki kırsal Pulakes mevkisi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Özçelik, ağaç budama işlemi yaptığı esnada bir ayının aniden saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda omzundan ve ayağından yaralanan Özçelik, çevredekilerin yardımıyla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tedavinin ardından, daha ileri bir tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne transfer edilen Özçelik’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgede doğal yaşamın giderek insanlarla iç içe girmesi, böyle olayların yaşanmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, bu tür saldırılardan korunmak için bölge halkına dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Yakınlarının yardımıyla...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Yakınlarının yardımıyla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

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