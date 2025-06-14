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Balıkesir'de Biçerdöverle Çarpışan Otomobilde İki Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 13:39
Balıkesir'de Biçerdöverle Çarpışan Otomobilde İki Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, biçerdöverle çarpışan bir otomobil kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Balıkesir-İzmir çevre yolu üzerindeki Bigadiç köprülü kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Adnan C. yönetimindeki 34 LM 8906 plakalı otomobil, İsmail G. idaresindeki 10 03 21 002 plakalı biçerdöverle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil, biçerdöverin altında kaldı.

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücü Adnan C. ve yolcu Sevile C.'yi kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Yaralılar, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından, kazanın meydana geldiği bölgede bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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