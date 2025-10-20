Balıkesir'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in halı sahada havaya ateşi kamerada

Edremit Yeni Mahalle'de güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in 46 AHZ 090 plakalı aracıyla halı sahanın kenarına gelmesi ve burada havaya ateş ederek gençleri korkutması görülüyor.

Görüntülerin ayrıntıları

Görüntülerde Emlik'in bir süre bekledikten sonra havaya ateş açtığı, o sırada halı sahada futbol oynayan gençlerin korkuyla kaçtığı kaydediliyor.

Olayın seyri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece saatlerinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık'ı öldürmüş, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Mustafa Emlik etkisiz hale getirilmişti.

Cenaze törenleri

Ölenlerden Uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara'ya, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Edremit'te düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından tabancayla vurularak öldürülenlerden jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ın cenazesi, Güre Kaplıcaları Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.