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Balıkesir'de çıkan orman yangınında son durum

Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını hakkında güncel bilgiler. Yangının sebebi araştırılıyor ve müdahale çalışmaları devam ediyor. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 14.06.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 14:04
Balıkesir'de çıkan orman yangınında son durum

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına hızla müdahale ediliyor. İşte detaylar:

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Kınık Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenden ötürü ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.

Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale için çalışmalarını başlattı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangının etkili olduğu bölgede çalışmalar devam ederken, helikopterler de havadan su dökerek yangınla mücadele ediyor.

Balıkesir İvrindi'deki orman yangınına karşı başlatılan bu müdahalelerle yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için gece gündüz çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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